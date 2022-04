Exposition des travaux d’élèves réalisés avec l’artiste Marie-Noëlle Horvath Musée-Atelier du Feutre Mouzon Catégories d’évènement: Ardennes

Exposition des travaux d’élèves réalisés avec l’artiste Marie-Noëlle Horvath Musée-Atelier du Feutre, 14 mai 2022 10:00, Mouzon. Samedi 14 mai, 10h00 Sur place Entrée libre Les élèves des 4 classes ayant travaillé avec l’illustratrice Marie-Noëlle Horvath vous présenteront leurs travaux autour du thème de l’herbier. Les élèves des 4 classes ayant travaillé avec l’illustratrice Marie-Noëlle Horvath vous présenteront leurs travaux autour du thème de l’herbier. Les enfants ont découvert plusieurs techniques : venez découvrir leur carnet de croquis, leur tapis de feutre et leur sérigraphie textile ! Musée-Atelier du Feutre Place du colombier, Mouzon, Ardennes, Grand Est 08210 Mouzon Mouzon Ardennes

03 24 26 19 91 http://www.mouzon.fr/musee.asp Le musée-atelier du Feutre vous invite à découvrir de manière ludique et originale le plus vieux textile du monde. Le musée accueille artistes et designers pour des expositions et des créations. Le feutre fut fabriqué à Mouzon depuis plus de 120 ans ! Le musée propose sur réservation, des ateliers de fabrication à la natte de jonc ou à l’aiguille. samedi 14 mai – 10h00 à 12h00 ©Musée du Feutre

