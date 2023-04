Concert de VIOLON, TENOR, VIOLONCELLE, CLAVECIN & ORGUE Eglise Sainte-Geneviève, 28 mai 2023, Mouzon.

Le 28 mai à 18h dans l’église Sainte-Geneviève de Mouzon, venez assister à un concert joué par l’ensemble » Le hameau de la Reine « . Entrée gratuite – Libre participation aux frais.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Eglise Sainte-Geneviève

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



On May 28 at 6 pm in the church of Sainte-Geneviève de Mouzon, come to attend a concert played by the ensemble » Le hameau de la Reine « . Free entrance – Free participation in the costs

El 28 de mayo a las 18:00 h en la iglesia Sainte-Geneviève de Mouzon, venga a asistir a un concierto del conjunto « Le hameau de la Reine ». Entrada gratuita – Participación gratuita en los gastos

Am 28. Mai um 18 Uhr findet in der Kirche Sainte-Geneviève in Mouzon ein Konzert mit dem Ensemble « Le hameau de la Reine » statt. Freier Eintritt – Freier Unkostenbeitrag

Mise à jour le 2023-03-07 par Ardennes Tourisme