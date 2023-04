Eclat & Chuchotemenet par Laurine Malengreau, 1 avril 2023, Mouzon.

Cette année la première exposition au Musée du Feutre sera composé d’oeuvres réalisées par l’artiste Laurine Malengreau.Vous y retrouverez différents textiles exposés. Vous pourrez venir voir cette nouvelle exposition aux horaires du musée c’est-à-dire de 10h à 12h et de 14h à 18h tous les jours..

2023-04-01 à ; fin : 2023-06-05 . .

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



This year the first exhibition at the Musée du Feutre will be composed of works by the artist Laurine Malengreau. You can come and see this new exhibition during the museum’s opening hours, i.e. from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm every day.

Este año, la primera exposición del Musée du Feutre estará compuesta por obras de la artista Laurine Malengreau. Podrá venir a ver esta nueva exposición durante el horario de apertura del museo, es decir, de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 todos los días.

Die erste Ausstellung im Filzmuseum in diesem Jahr besteht aus Werken der Künstlerin Laurine Malengreau, in denen verschiedene Textilien ausgestellt werden. Sie können die neue Ausstellung täglich von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr besuchen.

