LE COIN DES ADOS : SOIRÉE JEUX 10 Rue des Fours, 30 juin 2023, Mouzeil.

Avec le club ados IRL (In Real Life). Pour les ados de 10 à 14 ans. Gratuit sur inscription..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 20:30:00. .

10 Rue des Fours Bibliothèque pour petits et grands

Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



With the IRL (In Real Life) teen club. For teens 10 to 14 years old. Free with registration.

Con el club de adolescentes IRL (In Real Life). Para adolescentes de 10 a 14 años. Gratuito previa inscripción.

Mit dem Teenagerclub IRL (In Real Life). Für Teenager zwischen 10 und 14 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire