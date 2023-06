Fête de la Musique Mouzay, 17 juin 2023, Mouzay.

Mouzay,Indre-et-Loire

Scène amateur incluant un ensemble guitare et chant, l’atelier rock de Ligueil et le groupe Beef Spirit..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 23:00:00. EUR.

Mouzay 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Amateur stage including a guitar and vocal ensemble, the rock workshop of Ligueil and the group Beef Spirit.

Escenario amateur que incluye un conjunto de guitarra y voz, el taller de rock Ligueil y el grupo Beef Spirit.

Amateurbühne, die ein Gitarren- und Gesangsensemble, den Rockworkshop von Ligueil und die Gruppe Beef Spirit umfasst.

Mise à jour le 2023-06-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire