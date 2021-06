Marseille Théâtre de l'œuvre Bouches-du-Rhône, Marseille Mouv’in Belsunce 5 Théâtre de l’œuvre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Mouv’in Belsunce 5 Théâtre de l’œuvre, 25 juin 2021-25 juin 2021, Marseille. Mouv’in Belsunce 5

Théâtre de l’œuvre, le vendredi 25 juin à 18:00

Concert I Le spectacle créé par les habitant.e.s de Belsunce rassemble à chaque édition des artistes de tous les horizons. Musiques du monde, poèmes, speed-painting… cet événement crée des rencontres inattendues entre différents arts et différentes cultures. Un véritable cabaret de partage et de paix entre tous. La thématique de cette édition sera « Musiques du monde ». Evènement proposé par Arafat Khediri et L’Œuvre Marseille, dans le cadre des Babelsunciades. ? Gratuit | Sans réservation (jauge limitée) | Plein Air

Entrée libre

Théâtre de l'œuvre 1 rue Mission de France 13001 Marseille

