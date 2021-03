Tournus Jardin de la Légion d’Honneur Saône-et-Loire, Tournus « Mouvements », une exposition photos au parc de la légion d’honneur Jardin de la Légion d’Honneur Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Le geste a son chemin, il est conduit par une épaule, une main, une intention. Les corps sont pliés, étirés, de l’Abbaye à la Saône, de l’Hôtel-Dieu à la gare.

Ces quelques images sont les témoins d’un projet né il y a deux ans à l’Abbaye, avec Jonquil, puis d’une belle rencontre avec Gérald au musée Greuze. Les arts se mêlent aux tempéraments et contraintes d’une ville, Tournus.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T20:00:00;2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T20:00:00;2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T20:00:00

