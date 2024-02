Mouvements à la Galerie Negropontes Galerie Negropontes Paris, samedi 20 janvier 2024.

Du 20 janvier au 16 mars 2024, la Galerie Negropontes présente « Mouvements ». 20 janvier – 16 mars 1

Du 20 janvier au 16 mars 2024, la Galerie Negropontes présente « Mouvements », conçue comme un hymne à la transformation artistique et qui célèbre le geste de l’artiste comme le premier mouvement, l’origine de toute création, où la matière se métamorphose pour donner vie à l’art.

Au sein de cette exposition, l’installation « Flip Flap » des sculpteurs Perrin & Perrin incarne parfaitement cet esprit. Elle offre un spectacle d’envol de pièces qui viennent se poser sur le mur, l’une d’elles évoquant une feuille se posant sur une enfilade d’Erwan Boulloud. Cette interaction entre l’œuvre et son environnement crée une harmonie visuelle, soulignant la légèreté et la fluidité du mouvement.

Les enfilades et tables basses d’Erwan Boulloud, avec leur vibration du bronze ou du béton, sont marquées par des craquelures précieuses, symbolisant la beauté et la richesse qui émanent de la transformation de la matière.

Le rythme saccadé se manifeste dans les toiles de Daniel Humair, le tableau sculpté d’Etienne Moyat et la bibliothèque « Collapse » de Gianluca Pacchioni. Ces œuvres, avec leurs gestes interrompus, insufflent une dynamique visuelle qui ponctue l’exposition.

Le tapis « Toscane », issu de la manufacture Pinton et inspiré par une encre de Perrin & Perrin, ajoute une dimension musicale à l’exposition, avec son impression d’un paysage dansant, invitant à la rêverie.

Les « Creminos » de Gianluca Pacchioni, tels deux ballerines figées sur une note, capturent un moment de grâce et d’élégance, tandis que les toiles de Benjamin Poulanges, avec leur ruissellement vif et lumineux, évoquent la fluidité et la constance du mouvement.

Enfin, les œuvres « Movimento » et « Red Variation » de Mauro Mori, ainsi que « Presence bistre » d’Ulrika Liljedahl, utilisent bois, marbre, cuivre et crin de cheval pour créer des ondulations de matières qui défient les frontières traditionnelles de l’art.

Galerie Negropontes 14-16 Rue Jean-Jacques Rousseau, Paris Quartier Les Halles Paris 75001