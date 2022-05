Mouvement vers Rome-Hervé Niquet- Festival de Rocamadour, 26 août 2022, .

Mouvement vers Rome-Hervé Niquet- Festival de Rocamadour

2022-08-26 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-26

15 EUR 15 80 Graduel : Hymne Lucis Creator Optime (grégorien – Notre-Dame de Paris)

Prélude d’orgue

Charles Gounod : Kyrie de la “Messe vocale”

Léo Delibes Graduel : “Ave Maris stella”

Charles Gounod : Gloria de la “Messe vocale”

Méditation pour orgue seul

Camille Saint-Saëns : Credo de la “Messe” op. 4, “Offertoire pour la Toussaint” en Fa majeur

Charles Gounod : Sanctus – Benedictus – Agnus Dei de la “Messe vocale”

Envoi : Hymne “Te Lucis Ante Terminum” (grégorien – Notre-Dame de Paris)

Charles Gounod : “Les Sept Paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix”

Note d’intention

Avec ce programme, Le Concert Spirituel souhaite mettre en lumière les œuvres sacrées rarement jouées de compositeurs français du XIXe siècle, dont on connaît aujourd’hui davantage les opéras.

Hervé Niquet a construit pour son chœur, auréolé en 2020 du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, un programme inédit entremêlant antiennes grégoriennes traditionnelles et œuvres rares de Gounod et de Saint-Saëns, dont on commémorait en 2021 la disparition voici 100 ans, œuvres touchantes marquées par une même approche néo-classique.

S’y côtoient la Messe Vocale de Gounod, dont le compositeur dit l’avoir « travaillée à peu près dans le style de la chapelle Sixtine », et qu’il écrivit en 1842 – un succès lors de sa création à Vienne ! – et un extrait de la Messe opus 4 de Saint-Saëns, première œuvre d’envergure du musicien à porter un numéro d’opus car la première qu’il considère comme s’inscrivant véritablement dans la tradition, créée (également avec les honneurs) à l’église Saint-Merri en 1857 ; mais aussi des œuvres moins connues des deux maîtres, comme l’émouvant Offertoire pour la Toussaint de Saint-Saëns, et Les sept paroles de notre Seigneur Jésus-Christ de Gounod, composées en 1855, peu données et pourtant décrite par leur dédicataire comme « si admirable de largeur et de simplicité ».

Distribution

Chœur du Concert Spirituel

François Saint-Yves, orgue

Hervé Niquet, direction

Graduel : Hymne Lucis Creator Optime (grégorien – Notre-Dame de Paris)

Prélude d’orgue

Charles Gounod : Kyrie de la “Messe vocale”

Léo Delibes Graduel : “Ave Maris stella”

Charles Gounod : Gloria de la “Messe vocale”

Méditation pour orgue seul

Camille Saint-Saëns : Credo de la “Messe” op. 4, “Offertoire pour la Toussaint” en Fa majeur

Charles Gounod : Sanctus – Benedictus – Agnus Dei de la “Messe vocale”

Envoi : Hymne “Te Lucis Ante Terminum” (grégorien – Notre-Dame de Paris)

Charles Gounod : “Les Sept Paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix”

Note d’intention

Avec ce programme, Le Concert Spirituel souhaite mettre en lumière les œuvres sacrées rarement jouées de compositeurs français du XIXe siècle, dont on connaît aujourd’hui davantage les opéras.

Hervé Niquet a construit pour son chœur, auréolé en 2020 du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, un programme inédit entremêlant antiennes grégoriennes traditionnelles et œuvres rares de Gounod et de Saint-Saëns, dont on commémorait en 2021 la disparition voici 100 ans, œuvres touchantes marquées par une même approche néo-classique.

S’y côtoient la Messe Vocale de Gounod, dont le compositeur dit l’avoir « travaillée à peu près dans le style de la chapelle Sixtine », et qu’il écrivit en 1842 – un succès lors de sa création à Vienne ! – et un extrait de la Messe opus 4 de Saint-Saëns, première œuvre d’envergure du musicien à porter un numéro d’opus car la première qu’il considère comme s’inscrivant véritablement dans la tradition, créée (également avec les honneurs) à l’église Saint-Merri en 1857 ; mais aussi des œuvres moins connues des deux maîtres, comme l’émouvant Offertoire pour la Toussaint de Saint-Saëns, et Les sept paroles de notre Seigneur Jésus-Christ de Gounod, composées en 1855, peu données et pourtant décrite par leur dédicataire comme « si admirable de largeur et de simplicité ».

Louis Nespoulous

dernière mise à jour : 2022-03-01 par