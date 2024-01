Mouvement et beauté du geste Chemin De Tivoli Istres, mercredi 3 avril 2024.

Mouvement et beauté du geste Chemin De Tivoli Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-28

Une exposition plurielle, photographie, arts graphiques (dessin et

aquarelle) et modelage

Toujours dans le cadre des Olympiades Culturelles, l’ensemble des ateliers de pratique artistique de l’ACAPP (labo d’image, modelage, aquarelle, dessin) s’est associé dès 2023 aux clubs sportifs de la ville d’Istres pour réaliser des créations encadrées par leurs professeurs sur le thème du sport « mouvement et beauté du geste ».

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



