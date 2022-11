[Mouvement des Transitions #9] Repenser le changement par l’émeute avec Jacques Deschamps La Maison des métallos, 1 décembre 2022, Paris.

Le jeudi 01 décembre 2022

de 19h00 à 21h00

tarif CoOP 3, 6 ou 9€ (c’est vous qui choisissez !)

Le temps de l’émeute est-il dépassé ou venu ? Est-ce encore un recours possible, probable ou nécessaire pour changer de monde ?

Dans la Constitution française de l’an I, l’article final de cette dernière reconnaissait l’insurrection face aux violations de la volonté du peuple comme « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». Bien que cette constitution ne fût jamais appliquée, l’article matérialise en lui-même la tension inhérente à la démocratie représentative telle que nous la connaissons : d’un côté, le pouvoir des représentant·es démocratiquement élu·es sur le peuple et de l’autre le pouvoir potentiel du peuple sur ses représentant·es, par le biais de l’émeute populaire. De fait, la possibilité d’une telle émeute en démocratie reste un mystère de la politique : l’irruption de la désobéissance brute pouvant devenir brutale est-elle le potentiel de transformation et de transition démocratique ?

Lorsqu’on parle d’émeute, certain·es parlent des meutes. D’autant que l’émeute est par nature ambivalente : à la fois expérience individuelle – parce qu’elle s’éprouve subjectivement, que collective – parce qu’elle s’impose objectivement à toutes et tous ; mais aussi extatique puisqu’il s’agit de sortir de soi comme de chez soi. Elle suscite l’effroi de la destruction, la vision du peuple comme populace et la peur des meutes comme l’espérance d’une transformation radicale et d’un autre monde. Ainsi l’Émeute est un soulèvement qui exige le changement d’état et de régime d’existence. C’est faire corps avec d’autres corps, c’est un combat au corps à corps : celui d’une multitude de corps se constituant en masse solidaire hors des corps constitués et des corps-porations.

Pour penser collectivement l’émeute comme un espace de transition, retrouvez Dominique Quessada, Raphaël Liogier et leur invité, le philosophe Jacques Deschamp, jeudi 1er décembre sur la Mezzanine de la Maison des métallos.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

