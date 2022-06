[Mouvement des transitions #7] « Repenser l’hospitalité » avec Sébastien Thiéry La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[Mouvement des transitions #7] « Repenser l’hospitalité » avec Sébastien Thiéry La Maison des métallos, 13 juin 2022, Paris. Le lundi 13 juin 2022

de 19h00 à 20h30

. payant tarif CoOP 3, 6 ou 9€ (c’est vous qui choisissez !) lien de réservation à venir

Cet épisode sera l'occasion d'avoir d'autres échos de villes telles que Calais, Marseille, Rome ou Palerme, où Sébastien Thiéry conduit ses multiples projets, mais aussi de se questionner sur ce que l'art contemporain, champ dont notre invité se revendique, peut faire se lever à l'horizon du sauvetage en haute mer. L'hospitalité c'est le dépassement par une action positive de la simple tolérance de l'autre. Dans un monde en transition, elle ne peut plus se résumer à un ensemble d'actions ponctuelles, marginales ou médiatiques mais doit devenir un rapport durable à l'autre dans toute sa différence. Aujourd'hui l'enjeu est d'observer quelle forme celle-ci est en train de prendre en partant à la rencontre de celles et ceux qui cherchent refuge dans les confins de nos territoires. C'est ce que fait Sébastien Thierry, prochain invité du Mouvement des transitions, qui depuis plusieurs années tente d'ouvrir concrètement de nouveaux chemins vers l'autre. Cela passe entre autres par la création de l'Avenir, navire européen de sauvetage, dont la fonction première est d'amplifier les gestes des marins sauveteurs et de les transmettre aux générations à venir et la fondation du PEROU (Pôle d'Exploration des Ressources Urbaines) militant pour inscrire l'acte d'hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le Mouvement des transitions est un programme de conversations publiques bimestrielles confié aux philosophes Raphaël Liogier et Dominique Quessada par la Maison des métallos.

Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris

