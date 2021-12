Paris Maison des métallos île de France, Paris [Mouvement des Transitions #4] « Neutriser – et non pas neutraliser ! » avec Lila Braunschweig Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[Mouvement des Transitions #4] « Neutriser – et non pas neutraliser ! » avec Lila Braunschweig Maison des métallos, 20 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 20 janvier 2022

de 19h00 à 21h30

payant

Une soirée de rencontre avec Lila Braunschweig, Dominique Quessada et Raphaël Liogier autour de la notion de neutre. [Mouvement des Transitions #4] C’est parti pour l’épisode 4 du Mouvement des transitions : Neutriser – et non pas neutraliser ! avec Lila Braunschweig Du “das” allemand à l’émergence des pronoms inclusifs “ie/Illel” ou agenrés “ol/ul”, le neutre sait tout autant suspendre les assignations identitaires que les classifications binaires et hiérarchiques. Ni passivité, ni identité, le neutre devient alors un espace pour agir, une tactique, voire une authentique force révolutionnaire. Là où neutraliser est une fermeture, “neutriser” est une ouverture, une porte vers le dépassement des catégories et classification au profit d’un rapport empathique à l’autre. En compagnie de la philosophe politique Lila Braunschweig et du duo Liogier/Quessada, nous partirons à la conquête du neutre ; un territoire au-delà de l’existant, où la simple idée de l’habiter en fait déjà une réalité. __________ Le Mouvement des transitions est un programme de conversations publiques bimestrielles confié aux philosophes Raphaël Liogier et Dominique Quessada par la Maison des métallos Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e Paris 75011 Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Conférence

Date complète :

2022-01-20T19:00:00+01:00_2022-01-20T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison des métallos Adresse 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e Ville Paris lieuville Maison des métallos Paris