[mouvement des transitions #12] Renverser le regard avec Camille Louis La Maison des métallos, 13 juin 2023, Paris.

Le mardi 13 juin 2023

Du sur-veiller au “veiller sur”. L’histoire de la pensée occidentale, de la philosophie, des sciences et des techniques qui leur sont liées pourrait se raconter comme une histoire du Voir. Une histoire longue, linéaire et progressive qui s’est dépliée en partant toujours de la même hypothèse : pour qu’une chose soit sue il faut qu’elle soit vue.

À la volonté de savoir s’associe une volonté du voir qui, par conséquent, s’ajuste aux mêmes intentions qui tendent à scruter, cibler, dé-finir, dé-limiter pour mieux cerner et contrôler. À l’heure où tous les dispositifs de vision, de pré-vision et de supervision nous donnent – à nous, individu, comme aux infrastructures pensées pour nous gérer et nous “policer” – l’immense pouvoir de tout voir, qu’en est-il de notre capacité à regarder, à voir sur les côtés, de prêter attention à tout ce qui n’est pas montré mais dont l’existence se révèle par d’autres biais ? Le capitalisme est un regard comptable qui fixe l’attention sur un horizon prévisible. Un regard contre lequel il nous faut désormais dégager des obliques pour voir de travers.

Au croisement de l’enquête de terrain, de la philosophie et de la dramaturgie, c’est à cette manière d’insinuer le regard, là où l’on dit “circulez, y a rien à voir”, que Camille Louis s’essaie depuis des années. Et c’est ce dont elle viendra parler avec nous.

