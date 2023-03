Mouvement des transitions #11 • Devenir soi-même le site des transitions avec Emma Bigé La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mouvement des transitions #11 • Devenir soi-même le site des transitions avec Emma Bigé La Maison des métallos, 18 avril 2023, Paris. Le mardi 18 avril 2023

de 20h00 à 21h30

. payant tarifs libres 5, 9 ou 12€ (c’est vous qui choisissez !) Et si, au lieu de tenir les transitions à distance, nous pouvions en devenir les sites ? Et si, plutôt que de nous transformer en agents plus ou moins gouvernementaux d’une transition énergétique qui ne profite qu’aux plus puissants, nous nous employions à devenir les créatures terrestres que nous sommes ? Certaines danses ont une drôle de vocation à nous rappeler aux mouvements qui nous mobilisent : elles s’intéressent aux gestes qui transforment, elles ne prétendent pas laisser indemnes, elles proposent des traversées. Avec les études trans*féministes, on pourrait appeler ces danses des danses “compost-humanistes”, des danses qui te rappellent au compost, à l’humus, au terrien plutôt qu’à l’humain. Et si, pour penser les mouvements de transitions, nous nous mettions à nous transformer nous-mêmes ? Avec Emma Bigé, Dominique Quessada et Raphaël Liogier proposent de penser-danser ensemble des pratiques d’atterrissage et de tissage des mouvements terrestres. Le Mouvement des transitions est un programme de conversations publiques bimestrielles confié aux philosophes Raphaël Liogier et Dominique Quessada par La Maison des métallos. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/mouvement-des-transitions-emma-bige 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1167&lng=1

Maison des métallos

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Maison des métallos Paris

La Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mouvement des transitions #11 • Devenir soi-même le site des transitions avec Emma Bigé La Maison des métallos 2023-04-18 was last modified: by Mouvement des transitions #11 • Devenir soi-même le site des transitions avec Emma Bigé La Maison des métallos La Maison des métallos 18 avril 2023 La Maison des métallos Paris Paris

Paris Paris