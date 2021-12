« MOUVANCE » PROJET DE SOUTIEN AUX PLASTICIENS (EXPOSITION, RENCONTRE/ ÉCHANGE AVEC 7 ARTISTES, VENTE Remiremont, 12 janvier 2022, Remiremont.

L’association Univers l’Art vous présente l’événement « Mouvance », un projet d’exposition/vente aux enchères qui se déroulera du 12 au 23 janvier 2022 au Palais Abbatial (Grand salon de l’hôtel de ville de Remiremont).

Cet événement s’articule autour de 3 axes : exposition, rencontre et échange avec les artistes, et vente aux enchères des œuvres exposées.

Univers l’Art vous invite à découvrir le travail de 7 artistes : photographe, céramiste, peintres, plasticiens et plasticiennes qui exposeront chacun cinq œuvres, 35 œuvres au total destinées ensuite à la vente aux enchères.

La crise sanitaire que nous traversons tous nous amène à nous questionner sur la place de l’art et des plasticiens dans notre société. C’est de ce questionnement qu’est né ce projet afin de permettre aux artistes de revendiquer la légitimité de leur travail. En effet, en raison des aléas restrictifs imposés et de la fermeture des lieux de Culture, les artistes, contraints de stopper totalement leur activité et la possibilité de se diffuser, font face à la vulnérabilité de leur profession.

Face à cette problématique et dans une perspective solidaire, il nous a semblé important de re- connecter les publics amateurs d’art contemporain, ainsi que de familiariser les publics néophytes à la création. En donnant la visibilité aux artistes sélectionnés sur ce projet, en leur permettant de vendre leurs œuvres, en leur permettant de s’exprimer quant à leur statut et la place de l’art dans la société, nous espérons susciter la vocation de nouveaux collectionneurs et mener une réflexion autour de la nécessité d’inscrire les artistes de leur vivant dans le patrimoine culturel et réintroduire la notion de mécénat privé ou public. Nous espérons que cette initiative sera suivie par d’autres projets.

Que serait un monde sans artistes, témoins et narrateurs de l’évolution de nos sociétés, chercheurs de sens, incitateurs de réflexions et d’émotions ? Que serait un monde sans productions artistiques ?

