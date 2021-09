Fillé Ile Moulinsart Fillé, Sarthe Mouture au Moulin Cyprien Ile Moulinsart Fillé Catégories d’évènement: Fillé

Visite du Moulin Cyprien L’île MoulinSart est un site culturel et touristique qui allie plusieurs activités : moulin Cyprien, centre d’art contemporain, restaurant/guinguette, espace nautique, pêche. La rivière et son canal, le moulin de Cyprien datant du XVe siècle sont des témoins de la présence passée et actuelle d’une activité économique et d’échange. Le moulin, remis en fonctionnement, est utilisé pour moudre une farine d’exception biologique. Le meunier sera présent le dimanche de 14h à 18h. [https://ile-moulinsart.fr/](https://ile-moulinsart.fr/) [https://www.youtube.com/watch?v=y7cWkcqxC1A](https://www.youtube.com/watch?v=y7cWkcqxC1A)

Moulin du XVème s. encore en fonctionnement : mouture de la farine bio en direct. Ile Moulinsart Rue du Canal, 72210 Fillé Fillé Sarthe

