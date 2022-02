MOUTON NOIR – SAISON CULTURELLE VALLONS-DE-L’ERDRE Vallons-de-l’Erdre, 29 avril 2022, Vallons-de-l'Erdre.

MOUTON NOIR – SAISON CULTURELLE VALLONS-DE-L’ERDRE Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 22:20:00 Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry

Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique Vallons-de-l’Erdre

EUR THÉÂTRE – CIE PIMENT LANGUE D’OISEAU – À partir de 12 ans – 1h50

Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des bons petits plats, Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux quotidien rempli d’humiliations. Dans une mise en scène inventive et débordante d’énergie, portée par de jeunes comédiens, la pièce aborde l’adolescence sans faux semblant au travers du quotidien de Camille. Malgré le drame qui se joue, l’humour n’est jamais très loin.

Conception et mise en scène : Marie GAULTIER. Interprétation : Alice LE BARS, Benjamin LAMY BERRUÉ, Elisa PÉZERIL et Zélie THAREAUT. Lumières : Natalie GALLARD

Venez participer à la pièce de théâtre « Mouton noir » à l’Espace Paul Guimard à Saint-Mars-la-Jaille !

contact@vallonsdelerdre.fr. +33 2 85 29 33 00 https://www.billetweb.fr/mouton-noir&multi=8775&color=0A99D1&parent=vallonsdelerdre&color=0A99D1

THÉÂTRE – CIE PIMENT LANGUE D’OISEAU – À partir de 12 ans – 1h50

Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des bons petits plats, Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus dans un douloureux quotidien rempli d’humiliations. Dans une mise en scène inventive et débordante d’énergie, portée par de jeunes comédiens, la pièce aborde l’adolescence sans faux semblant au travers du quotidien de Camille. Malgré le drame qui se joue, l’humour n’est jamais très loin.

Conception et mise en scène : Marie GAULTIER. Interprétation : Alice LE BARS, Benjamin LAMY BERRUÉ, Elisa PÉZERIL et Zélie THAREAUT. Lumières : Natalie GALLARD

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre

dernière mise à jour : 2022-01-02 par