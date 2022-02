Mouton Noir Le Rallumeur d’étoiles, 25 mars 2022, Martigues.

Mouton Noir

Le Rallumeur d’étoiles, le vendredi 25 mars à 21:00

Groupe singulier de la région marseillaise fondé en 2010, avec des sonorités rock, une grande énergie et des compositions en français et en anglais, Mouton Noir.5 est fier d’être avec vous ce soir. Thierry : batterie Fred : guitare/basse David : guitare/basse Philippe : chant Venez découvrir mais surtout keep on rockin. Entrée à prix libre et conscient

Entrée à prix libre et conscient

♫♫♫

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T21:00:00 2022-03-25T23:00:00