Moutin Factory Quintet New Morning, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 29 juin 2021

de 20h à 22h

payant

Nouvel album : « Mythical River »

De retour d’une tournée le long du Mississippi (Chicago, Saint Louis, Memphis, Baton Rouge, New Orleans), le groupe a enregistré l’album « Mythical River ».

Le Moutin Factory Quintet, créé par les « jumeaux du jazz », François et Louis Moutin, propose une musique à la fois puissante et subtile. Entre le tandem gémellaire, à la créativité et à l’énergie unique, et les personnalités du pianiste Pierre de Bethmann, coloriste imaginatif et délicat, du saxophoniste Christophe Monniot, acrobate du poétique, et du guitariste Manu Codjia, alchimiste du sensuel, une alliance heureuse et passionnante est à l’oeuvre. En jaillit un jazz viscéral et généreux, libre et inspiré, dont les mélodies et les rythmes nous transportent dans une sorte de transe jubilatoire.

François et Louis Moutin, « les frères Moutin » sont jumeaux, musiciens de jazz autodidactes, respectivement contrebassiste et batteur. C’est au milieu des années 1980, à l’issue d’études scientifiques, qu’ils choisissent tous deux de devenir musicien. Ils accompagnent alors de multiples artistes, entre autres Martial Solal, Michel Portal, Antoine Hervé, Jean-Michel Pilc, Michel Legrand. En 2000 les jumeaux s’associent comme co-leaders pour proposer des projets interprétant leurs compositions.D’abord avec le Moutin Reunion Quartet puis à partir de 2013 avec le Moutin Factory Quintet les frères Moutin ont publié 8 albums et donné plus de 600 concerts en France comme à l’international, en particulier aux États-Unis où leurs groupes ont effectué 28 tournées.

Reconnus pour leurs qualités d’instrumentistes et de compositeurs, pour leur générosité sur scène, ainsi que pour la créativité de la rythmique qu’ils forment, les frères Moutin suscitent l’enthousiasme des deux côtés de l’Atlantique.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

Date complète :

