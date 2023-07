FEU D’ARTIFICE – MOUTIERS-SUR-LE-LAY Moutiers-sur-le-Lay Catégories d’Évènement: Moutiers-sur-le-Lay

Vendée FEU D’ARTIFICE – MOUTIERS-SUR-LE-LAY Moutiers-sur-le-Lay, 14 juillet 2023, Moutiers-sur-le-Lay. Moutiers-sur-le-Lay,Vendée 23h : feu d’artifice, toute la journée des activités et animations.

Vendée

2023-07-14 fin : 2023-07-14

Moutiers-sur-le-Lay 85320 Vendée Pays de la Loire



11pm: fireworks, all day activities and entertainment 23.00 h: fuegos artificiales, actividades y animación durante todo el día 23 Uhr: Feuerwerk, den ganzen Tag über Aktivitäten und Animationen Mise à jour le 2023-07-08 par Vendée Expansion

