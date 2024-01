Concert de Vincent ABSIL. Entre le folk et le blues Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye, dimanche 10 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:00:00

fin : 2024-03-10

On a connu ABSIL au temps d’IMAGO, presque dix ans de rêves d’un groupe rock en tout point majeur. Depuis, il trimballe son blues à qui veut l’entendre, évoquant des voyages réels comme des voies ferrées qu’il n’a pas toutes empruntées Tu sais, j’en ai vu des trains de nuit / Qui partaient me laissant là… . Pas un poil sur le caillou, l’ABSIL et ses lunettes teintées, conforme à l’image qu’on s’en fait. Son blues se veut autobiographique.

Absil est homme d’amitié, de fidélité. Il va chercher dans son répertoire des chansons à offrir à ses copains, de celles qu’ils aimaient l’entendre chanter. Et puis d’autres trucs, une traduction de Dylan, un vieux trad des Appalaches, d’autres trains encore, des destins croisés… Il y a de quoi prélever, dans ses quarante ans de chanson, des vers bien français aux tournures américaines. A ses côtés, Michèle BARRE, voix et petites percussions.

« Dire de Vincent ABSIL qu’il est chanteur d’exception révèle de la lapalissade. Une voix chaude et colorée comme un morceau de pâte à modeler, passant sans transition de la violence à la caresse et montant haut dans les aigus avant de se couvrir, l’instant d’après, du voile du blues. »

Marc ROBINE

Rue de l’Église Le Foyer

Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté anartscene@hotmail.fr



