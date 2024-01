2ème Brocante de Notre Dame Route de Lavaveix Moutier-d’Ahun, lundi 1 avril 2024.

2ème Brocante de Notre Dame Route de Lavaveix Moutier-d’Ahun Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 07:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Pour la seconde année, l’association Notre Dame du Moulin organise une brocante et vide-grenier sur son site au bord de la Creuse. Parking, buvette et restauration sur place.

Ouvert aux particuliers et aux professionnels. 2.50€ le mètre. Accueil des exposants à partir de 6h.

.

Route de Lavaveix Notre Dame du Moulin

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



L’événement 2ème Brocante de Notre Dame Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Creuse Sud Ouest