Le Triathlon des Neiges « La petite trace à Marcel » Mouthe, samedi 9 mars 2024.

Mouthe Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 12:00:00

fin : 2024-03-10

La Petite Trace à Marcel est un Triathlon des neiges regroupant 3 disciplines (Skating, Ski classique et Trail), en étoile de type Backyard de 12 heures maximum avec à chaque tour un enchaînement de 9kms de skating, 6kms de ski classique et 5kms de trail sur neige

L’épreuve est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Triathlon. Elle est accessible à partir de 18ans révolus (homme et femme) et uniquement en individuel.

Le départ est prévu le 09 mars 2024 à 12h (midi) et se termine à 24h (minuit) depuis le front de neige au lieu-dit Chez Liadet.

.

Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS