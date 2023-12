Trail blanc de Mouthe Mouthe, 6 janvier 2024, Mouthe.

Mouthe Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 12:00:00

fin : 2024-01-06

.

Départ pour la randonnée pédestre de 5 kms à 15h30

Départ pour le trail à partir de 17h30 devant la mairie.

Organisé par la section course à pied de l’AS Mouthe.

Course nocturne sur neige qui emprunte principalement des sentiers et chemins forestiers.

Deux distances sont proposées : 10 kms avec 400 m de dénivelé positif ou 24 kms avec 667 m de D+

Frontale, couverture de survie et réserve d’eau OBLIGATOIRES.

Inscriptions et détails sur les tarifs en ligne

.

Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS