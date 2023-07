Journées Européennes du Patrimoine à Mouterre-Silly Mouterre-Silly, 16 septembre 2023, Mouterre-Silly.

Mouterre-Silly,Vienne

– Château de la Fuye : samedi et dimanche uniquement l’extérieurs de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

– Eglise Saint-Maximin : samedi et dimanche, entrée libre de 10h00 à 18h00

– Eglise de Chasseignes : samedi et dimanche, uniquement extérieur de 10h00 à 18h00

– Chapelle Saint-Mandé : samedi et dimanche, uniquement extérieur de 10h00 à 18h00

– Randonnée « Par nos chemins » : dimanche 17 septembre, rendez-vous au château de Baussay (D759) à 8h00..

2023-09-16 fin : 2023-09-17

Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



– Château de la Fuye: Saturday and Sunday outdoors only, 10:00 am to 12:00 pm and 2:00 pm to 6:00 pm

– Eglise Saint-Maximin: Saturday and Sunday, free admission from 10:00 am to 6:00 pm

– Chasseignes church: Saturday and Sunday, outdoors only, 10:00 am to 6:00 pm

– Chapelle Saint-Mandé: Saturday and Sunday, outdoors only, 10:00-18:00

– Par nos chemins » hike: Sunday September 17, meet at Château de Baussay (D759) at 8.00 am.

– Castillo de la Fuye: sábados y domingos sólo al aire libre de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 18.00 h

– Eglise Saint-Maximin: sábados y domingos, entrada gratuita de 10.00 a 18.00 h

– Iglesia de Chasseignes: sábado y domingo, sólo al aire libre, de 10.00 a 18.00 h

– Chapelle Saint-Mandé: sábado y domingo, sólo al aire libre, de 10.00 a 18.00 h

– Paseo « Par nos chemins »: domingo 17 de septiembre, encuentro en el castillo de Baussay (D759) a las 8 h.

– Château de la Fuye: Samstag und Sonntag nur im Freien von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr

– Kirche Saint-Maximin: Samstag und Sonntag, freier Eintritt von 10:00 bis 18:00 Uhr

– Eglise de Chasseignes: Samstag und Sonntag nur im Freien von 10.00 bis 18.00 Uhr

– Chapelle Saint-Mandé: Samstag und Sonntag, nur im Freien von 10:00 bis 18:00 Uhr

– Wanderung « Par nos chemins »: Sonntag, 17. September, Treffpunkt am Schloss von Baussay (D759) um 8.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais