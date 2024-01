Dîner suivi d’un spectacle Mouterre-Silly, samedi 17 février 2024.

Dîner suivi d’un spectacle Mouterre-Silly Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17

Joue de boeuf réalisé par l’atelier cuisine sur réservation uniquement.

Suivi d’un spectacle de musique Trad « D’accord Léon »

Épicerie fine de la chanson française, Ambassadeur de l’art de chanter à la française, la Maison Les Accords’Léon est une référence. Ses airs allient saveurs et raffinement pour le plus grand bonheur des oreilles.

Salle des Fêtes

Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mouterre.culture.patrimoine@gmail.com



