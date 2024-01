Une page d’histoire locale Mouterre-Silly, samedi 27 janvier 2024.

Une page d’histoire locale Mouterre-Silly Vienne

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-29

Exposition « La vie des réfugiés mosellans dans le Loudunais durant la Seconde guerre mondiale »

dimanche 28 à 15h projection de films

– « Histoire, un jour de pluie… »

– Journée commémorative du 6 septembre 2019 « 80 ans, Anniversaire arrivée des Mosellans »

– Moment partagé « Les réfugiés à Mouterre-Silly »

Organisé par Culture et Patrimoine et le Comité de Jumelage Loudun Audun-le-Tiche

Salle des Fêtes

Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mouterre.culture.patrimoine@gmail.com



