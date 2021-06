MOUTAIN SPIRIT Centre « Chalet Moriond 1650 – Sainte/Marie » – Courchevel (73), 15 août 2021-15 août 2021, Courchevel.

MOUTAIN SPIRIT

du dimanche 15 août au samedi 21 août à Centre « Chalet Moriond 1650 – Sainte/Marie » – Courchevel (73)

**BIENVENUE EN SAVOIE !** **Au Chalet Moriond 1650 , nous vous accueillons dans un cadre exceptionnel été comme hiver. Les jeunes bénéficient d’un site d’exception, particulièrement vivifiant et ressourçant, en panorama sur** **le massif de la Vanoise.** Les 20 chambres de 2 à 8 lits sont équipées de lavabo et de nombreux rangements. Les sanitaires sont à l’étage. Les aménagements intérieurs sont fonctionnels et chaleureux. Les différents lieux de vie sont dédiés à la détente et à la convivialité : salon, salle de jeux, salle télé, salles d’activités. **Respirer, Grimper, Dévaler, Dormir et se Baigner en Montagne !** Nous avons concocté un séjour durant lequel les jeunes mettent à profit toute leur énergie pour vivre la montagne au travers d’activités sensationnelles : Trottinette de descente, VTT, parcours aventure, course d’orientation, randonnée à la découverte de la Vanoise, baignade dans un lac ou à Aquamotion (le plus grand centre aqualudique en montagne), patinoire, et sans oublier une nuit en refuge… Voici les temps forts de ce séjour. Mais une colo n’en serait pas une s’il n’y avait la vie ensemble : la boom, les grands jeux, le farniente entre copains, … en bref : le plaisir d’être ensemble et du partage. **Le cocktail aventure montagnard !** Parcours Aventure en Hauteur : sur le site naturel de La Rosière, Parcours de Tyroliennes : enchaîne les lignes au-dessus du torrent (à partir de 12 ans), Course d’Orientation : à la recherche de balises dans un cadre magnifique, Baignade en lac de montagne : au lac de Bozel, Randonnée : à la découverte des montagnes de la Vanoise, Nuit en refuge : passe une soirée hors norme, avec un repas digne des randonneurs, selon les conditions Trottinette Tout-Terrain : une descente de la montagne pas comme les autres, VTT : des descentes sur les pistes de Courchevel, Baignade : à AQUAMOTION, le plus grand centre aqualudique de montagne Patinoire : sur la superbe patinoire olympique de Courchevel

459€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre « Chalet Moriond 1650 – Sainte/Marie » – Courchevel (73) 274 Rue de la Mouria Courchevel Courchevel Saint-Bon-Tarentaise Savoie



