Marché Potier de Moustiers-Sainte-Marie Moustier-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie, 7 octobre 2023 09:00, Moustiers-Sainte-Marie.

Marché Potier de Moustiers-Sainte-Marie Moustier-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie 7 et 8 octobre

Pour renouer avec la tradition Céramique de Moustiers, l’Association Artistique et Culturelle ainsi que l’Office de Tourisme de Moustiers-Sainte-Marie organisent un Marché Potier. 7 et 8 octobre 1

https://www.terresdeprovence.org/moustiers

Pour renouer avec la tradition Céramique de Moustiers, l’Association Artistique et Culturelle ainsi que l’Office de Tourisme organisent un marché potier le samedi 7 et dimanche 8 octobre 2023.

Afin d’accompagner ce marché, l’association Terres de Provence (association de potiers PACA) organise une démonstration de cuisson originale. La cuisson au four Raku !

Nos potiers régionaux participeront à l’évènement avec le montage de jarres à la corde et tournage traditionnel.

Ces activités auront lieu Place de l’Église.

Profitez également de ce marché potier pour découvrir l’exposition de Sophy Mackeith qui se termine le 15 octobre à la Galerie de l’ancien presbytère de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Deux journées céramiques à découvrir, et à ne surtout pas manquer !

Moustier-Sainte-Marie Moustier-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence