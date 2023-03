Exposition Céramique « Le vase » Galerie de l’Ancien Presbytère Moustiers-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Exposition Céramique « Le vase » Galerie de l’Ancien Presbytère, 1 avril 2023 10:00, Moustiers-Sainte-Marie. Les céramistes de l’Association Terres de Provence exposent « Le Vase » à Moustiers Sainte Marie, Galerie de l’Ancien Presbytère. 1 avril – 21 mai 1

https://www.terresdeprovence.org Nouvelle exposition pour débuter la saison à la Galerie de l’Ancien Presbytère

Les céramistes de l’Association Terres de Provence exposent « Le Vase » à Moustiers Sainte Marie, Galerie de l’Ancien Presbytère.

Elle se tiendra tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Vernissage le samedi 1er avril à 18h30 Galerie de l’Ancien Presbytère Moustiers Sainte Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence

