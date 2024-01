Courses de nage en eau libre « Verdon Swim Expérience » Moustiers-Sainte-Marie, samedi 29 juin 2024.

Courses de nage en eau libre « Verdon Swim Expérience » Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-30

Les 29 & 30 Juin 2024, le Verdon, plus grand et plus beau Canyon d’Europe, accueillera l’un des événements incontournables de l’année pour tous les pratiquants de nage en eau libre : le « Verdon Swim Expérience » !

Lac de Ste-Croix / Plage de la Cadeno / Canyon du Verdon

Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@verdonswimexperience.com



