Balade nature au Château de Ventadour, 19 avril 2023, Moustier-Ventadour.

Balade nature autour du Château de Ventadour pour découvrir la faune et flore printanière autour du site.

À 10h Rendez vous à la Billetterie du Château.

3€ pour les plus de 16 ans et gratuit pour les moins de 16 ans.

Renseignements et réservation au 05 55 93 04 34.

Prévoir de bonnes chaussures..

Mercredi 2023-04-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-19 12:00:00. .

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Nature walk around the Château de Ventadour to discover the spring fauna and flora around the site.

At 10 am, meet at the Castle Ticket Office.

3? for over 16 years old and free for under 16 years old.

Information and reservation at 05 55 93 04 34.

Bring good shoes.

Paseo por la naturaleza alrededor del castillo de Ventadour para descubrir la fauna y la flora primaverales del lugar.

A las 10 h, encuentro en la taquilla del castillo.

3? para mayores de 16 años y gratuito para menores de 16 años.

Información y reservas en el 05 55 93 04 34.

Traer buen calzado.

Naturwanderung um das Schloss von Ventadour, um die Frühlingsflora und -fauna rund um den Ort zu entdecken.

Um 10 Uhr Treffpunkt am Ticketschalter des Schlosses.

3? für Personen über 16 Jahren und kostenlos für Personen unter 16 Jahren.

Informationen und Reservierungen unter 05 55 93 04 34.

Gute Schuhe mitbringen.

Mise à jour le 2023-03-15 par OT d’Egletons