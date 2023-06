Chasse au trésor au Château de Ventadour Moustier-Ventadour, 26 octobre 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

Il se raconte que Geoffroy Tête Noire a laissé son trésor dans la Château … Sauras-tu le retrouver ?

À 15h00. Pour les enfants de 8-12 ans. Animé par le Pays d’Art et d’Histoire.

Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34..

2023-10-26 à ; fin : 2023-10-26 . EUR.

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



It’s said that Geoffroy Tête Noire left his treasure in the Château… Can you find it?

At 3pm. For children aged 8-12. Organized by the Pays d’Art et d’Histoire.

Reservations required on 05 55 93 04 34.

Se dice que Geoffroy Tête Noire dejó su tesoro en el castillo… ¿Puedes encontrarlo?

A las 15h. Para niños de 8 a 12 años. Organizado por el Pays d’Art et d’Histoire.

Imprescindible reservar en el 05 55 93 04 34.

Es wird gemunkelt, dass Geoffroy Schwarzkopf seinen Schatz in der Burg zurückgelassen hat … Kannst du ihn finden?

15:00 Uhr. Für Kinder von 8-12 Jahren. Animiert vom Pays d’Art et d’Histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Reservierung erforderlich unter 05 55 93 04 34.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières