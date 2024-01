Camp médiéval au château de Ventadour Moustier-Ventadour, samedi 3 août 2024.

Camp médiéval au château de Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 10:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

Découvrez la vie au Moyen-Âge avec une joyeuse troupe qui partagera avec toi moultes besognes !

Défilé, présentation d’armes, combats médiévaux, torture au moyen-âge, tournoi pour les enfants, cuisine… sont proposés par l’association Compaings et Commères. Démonstration et initiation aux danses du Moyen-âge par la compagnie l’Arbre fée . Découverte de la fauconnerie et présentation de rapaces avec l’association les grandes ailes corréziennes .

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfants et gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements au 05 55 93 04 34.

Découvrez la vie au Moyen-Âge avec une joyeuse troupe qui partagera avec toi moultes besognes !

Défilé, présentation d’armes, combats médiévaux, torture au moyen-âge, tournoi pour les enfants, cuisine… sont proposés par l’association Compaings et Commères. Démonstration et initiation aux danses du Moyen-âge par la compagnie l’Arbre fée . Découverte de la fauconnerie et présentation de rapaces avec l’association les grandes ailes corréziennes .

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfants et gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements au 05 55 93 04 34.

EUR.

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-ventadour.fr



L’événement Camp médiéval au château de Ventadour Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières