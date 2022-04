[Les Tchatches Bâthestia] – Les aides à la rénovation énergétique Salle de la Mairie de Moustey moustey Catégories d’évènement: Landes

[Les Tchatches Bâthestia] – Les aides à la rénovation énergétique Salle de la Mairie de Moustey, 5 mai 2022 18:30, moustey. Jeudi 5 mai, 18h30 Sur place Entrée libre et gratuite https://framaforms.org/inscription-tchatche-les-aides-a-la-renovation-energetique-05052022-1646993139 Un point complet sur les solutions et possibilités de financement de vos travaux. Un point complet sur les solutions et possibilités de financement de vos travaux.

Lancée en 2020, et retoquée le 1er janvier 2022, Ma Prim Rénov’ permet aux propriétaires et propriétaires-bailleurs d’obtenir des aides de l’État pour la rénovation énergétique.

Comment faire ? Comment est calculée la prime ? Quel reste à charge ?

Pascal Lescarret, conseiller PrécoRéno (espace conseil France Rénov’ pour notre territoire) vous présentera toutes les possibilités de financements et répondra à vos questions. Ne partez pas de suite après la présentation ! Un buffet convivial vous attend, afin de continuer à échanger sur le sujet. Salle de la Mairie de Moustey place de la mairie 40410 moustey landes jeudi 5 mai – 18h30 à 21h00

