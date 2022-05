[Atelier Brico] – Confectionnez un gîte à chauve-souris Local Bathestia Moustey Catégories d’évènement: Landes

[Atelier Brico] – Confectionnez un gîte à chauve-souris Local Bathestia, 22 mai 2022 10:00, Moustey. Dimanche 22 mai, 10h00 Sur place Si vous n’êtes pas déjà adhérent, une adhésion de 5€ vous sera demandée pour une question d’assurance Avec les matériaux de récupération de Bâthestia Récup’, participez à la protection des chauve-souris en fabriquant un gîte adapté à plusieurs espèces de notre région. Ce n’est pas une souris et elle n’est pas chauve !

Ce n’est pas un oiseau et pourtant elle vole !

Cet animal étonnant nous rend de précieux services. Pourtant, depuis le début du 20ème siècle les populations ont fortement diminuées. Sur les 34 espèces présentes en France, toutes sont protégées et 19 sont classées prioritaires.

Avec les matériaux de récupération de Bâthestia Récup’, participez à leur protection en fabriquant un gîte adapté à plusieurs espèces de notre région. Un animateur du Parc interviendra pour expliquer l’essentiel à savoir sur la vie et les mœurs de ces étranges bestioles. Infos pratiques : 9h30 : on fait connaissance autour d’un café

10h : intervention du Parc

11h : début de l’atelier

Prévoyez votre pique-nique pour le midi

Atelier gratuit et ouvert à tous*

Vous pourrez repartir avec votre création à un prix atelier de 5€ Local Bathestia moustey 40410 Moustey Landes dimanche 22 mai – 10h00 à 16h00

