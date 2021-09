MOUSTEY LES TROIS EGLISES Moustey, 18 septembre 2021, Moustey.

MOUSTEY LES TROIS EGLISES 2021-09-18 08:30:00 – 2021-09-18 14:00:00

Moustey Landes Moustey

La commune de Moustey vous invite !

S U R R E S E R V A T I O N AU 06 16 56 21 25

9H30 – Rendez-vous devant l’église de Biganon

10H00 – Marche Biganon-Peyrin – Découvrons notre passé, le four à pain et les vestiges de la tuilerie de Peyrin

11H30 – Eglise St Pierre ès Liens de Biganon mini-concert entre amis

12H00 – Petite pause – Rencontres et discussions avec l’histoire

13h30 – « Moustey d’antan » – par Monsieur Fénié Jean Jacques

14h30 – Conférence Déambulatoire Eglise ST MARTIN 15h30 – séance de

dédicace des ouvrages de Monsieur Reignoux Eric , Ecrivain Historien

PASS SANITAIRE A PARTIR DE 18 ANS

Moreno Beatrice

dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT Cœur Haute Lande