Formation « Papillons de jour » 1 Rue de la Mairie, 26 juin 2023, Moustey.

Le Parc et la LPO proposent trois formations à destination du public adulte,

sans prérequis, pour s’initier à la reconnaissance des insectes.

Pour aller au-delà des espèces communes des jardins.

• Comprendre la biologie et la diversité des espèces

• Aborder les principales espèces de papillons de jour de la région

• S’initier aux méthodes d’identification sur le terrain.

1 Rue de la Mairie Salle de la mairie

Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Park and the LPO offer three training courses for the adult public,

without pre-requisites, to learn how to recognize insects.

To go beyond the common garden species.

? To understand the biology and diversity of species

? To approach the main species of butterflies in the region

? Learn about field identification methods

El Parque y la LPO ofrecen tres cursos de formación para adultos,

sin requisitos previos, para aprender a reconocer insectos.

Para ir más allá de las especies comunes de jardín.

? Comprender la biología y la diversidad de las especies

? Para conocer las principales especies de mariposas de la región

? Conozca los métodos de identificación sobre el terreno

Der Park und die LPO bieten drei Fortbildungen für Erwachsene an,

ohne Vorkenntnisse, um sich in die Erkennung von Insekten einzuführen.

Um über die gewöhnlichen Arten der Gärten hinauszugehen.

? Die Biologie und die Vielfalt der Arten zu verstehen

? Die wichtigsten Schmetterlingsarten der Region anzusprechen

? Einführung in die Methoden der Identifizierung vor Ort

