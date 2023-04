1er atelier La Fresque du Climat en Haute Lande Le bourg, 15 avril 2023, Moustey.

Un moment ludique et convivial pour acquérir des informations objectives sur les problématiques climatiques, et en tirer des compétences utiles pour vos propres décisions.

Car il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l’action. En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l’outil de référence pour permettre aux individus et organisations de s’approprier le défi des changements climatiques.

L’atelier est limité à 12 participants, aussi l’inscription est obligatoire. L’atelier est gratuit, (option « entrée libre ») mais vous pouvez choisir de soutenir nos actions avec une participation de 5 ou 10€.

Attention ! L’atelier dure un minimum de 3h, de 14h à 17h. Inscrivez-vous uniquement si vous êtes sûr-e de rester jusqu’au bout.

Après 17h, nous pourrons poursuivre les débats autour d’un goûter en mode auberge espagnole..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:00:00. EUR.

Le bourg Salle de la Mairie

Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine



A fun and friendly moment to acquire objective information on climate issues, and draw useful skills for your own decisions.

Because it is necessary to understand a problem in order to find solutions and take action. In 3 years, the Climate Fresco has become the reference tool for individuals and organizations to take up the challenge of climate change.

The workshop is limited to 12 participants, so registration is required. The workshop is free, but you can choose to support our actions with a participation of 5 or 10?

Please note! The workshop lasts a minimum of 3 hours, from 2pm to 5pm. Register only if you are sure to stay until the end.

After 5pm, we can continue the debates around a snack.

Una forma amena y divertida de adquirir información objetiva sobre cuestiones climáticas, y de aprender habilidades útiles para tus propias decisiones.

Porque es necesario comprender un problema para encontrar soluciones y pasar a la acción. En 3 años, el Fresco del Clima se ha convertido en la herramienta de referencia para que particulares y organizaciones asuman el reto del cambio climático.

El taller está limitado a 12 participantes, por lo que es necesario inscribirse. El taller es gratuito, pero puedes optar por apoyar nuestras acciones con una contribución de 5 o 10 euros.

¡Atención! El taller dura un mínimo de 3 horas, de 14.00 a 17.00 horas. Por favor, inscríbete sólo si estás seguro de que te quedarás hasta el final.

Después de las 17.00 horas, podremos seguir debatiendo mientras tomamos un tentempié.

Ein spielerischer und geselliger Moment, um sich objektive Informationen über die Klimaproblematik anzueignen und daraus nützliche Kompetenzen für Ihre eigenen Entscheidungen zu gewinnen.

Denn nur wer ein Problem richtig versteht, kann auch Lösungen finden und handeln. Innerhalb von drei Jahren ist das Klimawandbild zu einem Referenzinstrument geworden, das es Einzelpersonen und Organisationen ermöglicht, sich die Herausforderung des Klimawandels zu eigen zu machen.

Der Workshop ist auf 12 Teilnehmer begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich. Der Workshop ist kostenlos (Option « Freier Eintritt »), aber Sie können unsere Aktionen mit einem Beitrag von 5 oder 10 Euro unterstützen.

Bitte beachten Sie! Der Workshop dauert mindestens 3 Stunden, von 14:00 bis 17:00 Uhr. Melden Sie sich nur an, wenn Sie sicher sind, dass Sie bis zum Ende des Workshops bleiben.

Nach 17 Uhr können wir die Diskussion bei einem Imbiss im Stil einer spanischen Herberge fortsetzen.

