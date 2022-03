Moustazou Marseille 7e Arrondissement, 14 avril 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Comédie Vieux-Port 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-04-14 21:30:00

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

12 12 Ce jeune algérien, récemment installé à Marseille, raconte avec légèreté et humour décalé, son enfance, son parcours ainsi que son arrivée en France et les difficultés auxquelles il a fait face.



Son vécu et ses observations du quotidien sont sans conteste ses principales sources d’inspiration et il prend plaisir à en faire étalage devant un public hilare !

Avec lui, nous aurons plaisir à faire des allers-retours entre Alger et Marseille, entre une actualité dense et un passé intériorisé qu’il nous partage sans retenue.



Toujours en quête de pertinence et de perfectionnement, il ne laisse rien échapper à son regard intelligent et son spectacle, toujours en construction permet un moment intime qui garantit une réelle fusion.

C’est au Quai du rire que Moustazou est monté sur scène pour la première fois au Comédie club et c’est ici qu’il revient jouer son premier spectacle.

Comédie Vieux-Port 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

