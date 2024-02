Moustache Academy Sainte-Savine, dimanche 24 mars 2024.

Les trois agitateurs du Moustache Poésie Club retournent au CM2 !

Le joyeux trio passe par l’énergie du rap et du hip-hop, dans un mélange de théâtre, musique et danse, pour décrypter avec humour et sensibilité le quotidien d’un petit écolier. Un rap joyeux et entraînant, une écriture moderne et impertinente qui s’amuse à décaper au poil à gratter le quotidien d’un petit écolier ses sujets de prédilection (la maîtresse, le chouchou…), ses joies (la rentrée, l’amitié…), ses peines (les préjugés, les chagrins d’amour, les problèmes familiaux…), ses peurs (les caïds de la cour de récré…).

Moustache Academy va au-delà du simple divertissement pour faire émerger une vision positive de l’école, promouvoir le respect de l’autre ou lutter contre la violence.

Une approche originale pour transmettre aux générations à venir de nécessaires valeurs de tolérance et d’humanité…

De et avec Astien Bosche, Mathurin Meslay, Julien Pauriol dit Ed Wood

Mise en scène Julie Chaize

Compositeur Jonathan Oberlander

Création son et lumière Xavier Hulot

Production Avril en Septembre

Partenaires CNV, SACD-Fond Humour, les villes de Bois d’Arcy (78), Marcoussis (91), Saint-Vallier (71), Saint Mathurin sur Loire (49) et Toucy (71), L’Art en Vie

Les Échos de la presse

Un spectacle frais, politique et très bien écrit France Inter

Bonnes blagues et participation du jeune public, c’est du rire assuré mais pas seulement. Ce trio milite aussi, mine de rien, contre la violence et les clichés. Elle

Ça percute et c’est drôle. Les gosses en raffolent. Le Parisien Magazine

