Moussu T et Blu Ciné-Théâtre Dany, 18 mars 2022, Mallemort. Moussu T et Blu

Ciné-Théâtre Dany, le vendredi 18 mars à 20:30

Moussu T et Blu se retrouvent En Ballade, pour interpréter un répertoire intimiste, plutôt mélancolique, parfois triste, en toute simplicité : Moussu T au chant, accompagné par la guitare de mèstre Blu. Durée : 1h15 – GENRE : CONCERT / FAMILLE Tarifs : Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour même, Adulte : 8€ en préachat et 10€ le jour même Billetterie : Tarif préférentiel en pré-achat à l’Office de Tourisme. Tarif enfant pour les moins de 12 ans. Résa et infos : OFFICE DE TOURISME Avenue des Frères Roqueplan 13 370 Mallemort – 04 90 57 41 62 contact@mallemortdeprovence

♫♫♫ Ciné-Théâtre Dany Avenue Joliot Curie, 13370 Mallemort Mallemort Bouches-du-Rhône

