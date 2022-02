Moussu T e lei Jovents – En ballade Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 5 mars 2022, La Ciotat.

Moussu T e lei Jovents – En ballade

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le samedi 5 mars à 21:30

Moussu T e lei Jovents est un groupe basé à La Ciotat (ville portuaire à l’Est de Marseille). Ils s’inspirent du melting-pot marseillais des années trente où les chansons provençales côtoyaient les opérettes marseillaises de Vincent Scotto et les musiques noires alors en pleine explosion (blues et jazz mais également musiques des Antilles et du Brésil). Sur cette musique cosmopolite, ils composent un nouveau répertoire en occitan ou français, à l’image du littoral provençal, de Marseille ou de La Ciotat : traditionnel et moderne, local et universel, nostalgique et boulégant. Altérité et confrontation qui, pour Moussu T e lei Jovents, restent le passage obligé pour embrasser le réel afin que face à la globalisation commerciale de la planète, émerge en réponse le libre et fraternel dialogue des peuples. Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. Ouverture des portes à 20h30 Places limitées – Pas de réservation Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

10€ – 8€ pour les adhérents

♫♫♫

13600 La Ciotat Bouches-du-Rhone



