Moussu T e lei Jovents chantent l’Opérette Cours du 4 Septembre, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Auriol.

Moussu T e lei Jovents chantent l’Opérette

Cours du 4 Septembre, le mardi 13 juillet à 21:00

Moussu T e lei Jovents rendent ici un magnifique hommage aux inventeurs du genre, pour ne citer que les plus connus d’entre eux : Scotto, Sarvil, Alibert, Sellers. Ces airs que nous fredonnons volontiers font bien souvent écho à notre quotidien et parfois même à l’actualité ! « Au fur et à mesure de ce grand bain d’opérette, nos grands anciens […] sont devenus de plus en plus proches de nos pratiques et de nos préoccupations jusqu’à finalement nous donner l’impression qu’en interprétant leurs œuvres, nous jouions nos propres compositions. C’est dans cet esprit et loin de toutes idées de musicologie ou de maintenance que nous proposons ce petit florilège de chansons, qui, pour nous, ne sont pas des pièces de musée mais des compagnes de notre quotidien toujours efficaces », Moussu T.

Gratuit

Cours du 4 Septembre 13390 Auriol Bouches-du-Rhône



