LES AMPÉLOFOLIES DU CABARDÈS – TRUFFE ET VIN Moussoulens, 28 janvier 2024, Moussoulens.

Moussoulens,Aude

Fête départementale de la truffe et du vin du Cabardès – 25ème édition.

Les Ampélofolies se déroulent, chaque année, à Moussoulens et vous invitent à un voyage entre truffe et vin.

Le traditionnel programme inclut une visite du conservatoire trufficole, et une démonstration de cavage et de taille de la vigne.

Dégustation des vins de l’AOP Cabardès et un cru invité

Marché du terroir et artisans (80 exposants). Restauration sur place avec des entremets truffés.

Nombreuses animations pour les enfants, spectacle, musique….

Le midi, chapiteau gastronomique, repas truffé (sur réservation).

Grand marché aux truffes à 14H30..

2024-01-28 10:00:00 fin : 2024-01-28 17:00:00. .

Moussoulens 11170 Aude Occitanie



Fête départementale de la truffe et du vin du Cabardès – 25th edition.

The Ampélofolies take place every year in Moussoulens, inviting you on a journey between truffle and wine.

The traditional program includes a visit to the truffle conservatory, and a demonstration of cavage and vine pruning.

Tasting of Cabardès PDO wines and a guest vintage

Local produce and crafts market (80 exhibitors). On-site catering with truffle desserts.

Lots of entertainment for children, shows and music….

Gastronomic marquee at lunchtime, truffle meal (reservation required).

Large truffle market at 2:30 pm.

Fiesta departamental de la trufa y el vino de Cabardès – 25ª edición.

Las Ampélofolies se celebran cada año en Moussoulens y le invitan a realizar un viaje entre trufas y vino.

El programa tradicional incluye una visita al conservatorio de trufas y una demostración de excavación de trufas y poda de viñas.

Degustación de vinos Cabardès DOP y de una cosecha invitada

Mercado de productos locales y artesanía (80 expositores). Catering in situ con postres a base de trufa.

Numerosas animaciones para niños, espectáculos y música….

Carpa gastronómica al mediodía, comida a base de trufas (previa reserva).

Gran mercado de la trufa a las 14.30 h.

Departementales Trüffel- und Weinfest im Cabardès – 25.

Die Ampélofolies finden jedes Jahr in Moussoulens statt und laden Sie zu einer Reise zwischen Trüffel und Wein ein.

Das traditionelle Programm umfasst einen Besuch des Trüffelkonservatoriums sowie eine Vorführung der Cavage und des Rebschnitts.

Verkostung der Weine der AOP Cabardès und eines Gastweins

Markt für regionale Produkte und Kunsthandwerker (80 Aussteller). Verpflegung vor Ort mit getrüffelten Entremets.

Zahlreiche Animationen für Kinder, Show, Musik….

Mittags, gastronomisches Zelt, Trüffelmahlzeit (Reservierung erforderlich).

Großer Trüffelmarkt um 14H30.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme