Théâtre de la Miroiterie |Remiremont, le vendredi 13 mai à 20:30

Concert de musique du monde proposé par l’association CTPS. Avec Flavien Di-Cintio, accordéon diatonique, Vincent Fisson, guitare acoustique, guitare basse et Nicolas Come, clarinette, saxophone. Deux guitares, acoustique et basse, un accordéon, un saxophone et une clarinette qui s’entrechoquent avec une énergie inspirée de la musique bretonne, mâtinée de jazz et de couleurs balkaniques. En concert ou en bal, les compositions de **Moussaka Trio** emmènent l’auditeur vers des atmosphères teintées de passion et de douce rêverie, le tout composant une fusion originale et dynamique.

10.00 €

Musique traditionnelle

Théâtre de la Miroiterie |Remiremont 28 Rue de la Joncherie, 88200 Remiremont Remiremont Vosges



2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:30:00