MOUSSAILLONS DE L’OCÉAN PENTHIEVRE, 11 juillet 2022, Saint-Pierre-Quiberon.

MOUSSAILLONS DE L’OCÉAN

du lundi 11 juillet au mardi 16 août à PENTHIEVRE

Vous avez envie de vous ressourcer au grand air, de connaitre les légendes bretonnes, de partir à la pêche à pied, de sauter dans les vagues, de construire des châteaux de sable, de camper, de rire, de faire des grands jeux, de manger des crêpes… Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous pour partir à Penthièvre ! A l’entrée de la presqu’île de Quiberon et de sa côte sauvage, le centre de Penthièvre propose un séjour convivial dans un cadre vivifiant. Accueil en chambre de 3 à 5 lits. Jeux de plage et baignades – activités manuelles – grands jeux – veillées – camping – pêche à pied et mise en place de l’aquarium – char à voile* – wave rafting/Kayak de mer** – journées à thèmes – contes et légendes – soirées crêpes – accro branche. Cette liste n’est pas exhaustive et peut varier en fonction de différents facteurs.

SUR INSCRIPTION

Vous avez envie de vous ressourcer au grand air, de connaitre les légendes bretonnes, de partir à la pêche à pied, de sauter dans les vagues, de construire des châteaux de sable, de camper…

PENTHIEVRE 60 AVENUE DE SAINT MALO 56510 SAINT PIERRE QUIBERON Saint-Pierre-Quiberon Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T07:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T18:00:00;2022-08-01T07:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:58:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T18:00:00