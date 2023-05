Rencontre avec Soufiane Khaloua animée par Marie Michaud 24 rue de la font forêt Catégories d’évènement: Moussac

Vienne

Rencontre avec Soufiane Khaloua animée par Marie Michaud 24 rue de la font forêt, 1 juin 2023, Moussac. autour du livre « La vallée des Lazhars ».

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 22:00:00. .

24 rue de la font forêt Médiathèque Municipale

Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



around the book « La vallée des Lazhars en torno al libro « La vallée des Lazhars rund um das Buch « Das Tal der Lazhars » Mise à jour le 2023-05-11 par ACAP

Détails Catégories d’évènement: Moussac, Vienne Autres Lieu 24 rue de la font forêt Adresse 24 rue de la font forêt Médiathèque Municipale Ville Moussac Departement Vienne Lieu Ville 24 rue de la font forêt Moussac

Moussac 24 rue de la font forêt Moussac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moussac/

Rencontre avec Soufiane Khaloua animée par Marie Michaud 24 rue de la font forêt 2023-06-01 was last modified: by Rencontre avec Soufiane Khaloua animée par Marie Michaud 24 rue de la font forêt 24 rue de la font forêt 1 juin 2023 24 rue de la font forêt Moussac

Moussac Vienne