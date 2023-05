Atelier conversation pour publics allophones 24 rue de la font forêt Catégories d’évènement: Moussac

Vienne

Atelier conversation pour publics allophones 24 rue de la font forêt, 15 mai 2023, Moussac. Temps d’échanges et de discussion pour pratiquer le français.

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-15 15:30:00. .

24 rue de la font forêt Médiathèque Municipale

Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Time for exchange and discussion to practice French Tiempo de intercambio y debate para practicar el francés Zeit für Austausch und Diskussionen, um die französische Sprache zu üben Mise à jour le 2023-05-11 par ACAP

